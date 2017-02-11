Поліція Донеччини затримала 31 бойовика з початку року

Поліція Донецької області з початку поточного року затримала 31 бойовика.

Про це повідомляє прес-служба регіональної поліції.

"Загалом поліцією Донеччини з початку року оголошено про підозру 35 бойовикам, затримано 31, оголошено у розшук - 4", - йдеться у повідомленні.

Зокрема нещодавно правоохоронці затримали на КПВВ "Піщевик" на лінії розмежування учасника бандформування "Козачий союз "Область війська Донського". Він намагався потрапити в Маріуполь, щоб оформити закордонний паспорт на себе та дружину і вирушити у подорож.

Окрім того, правоохоронців викрили та зібрали докази протиправної діяльності 6 учасників незаконних збройних формувань віком від 22 до 59 років. Серед них – жителі Донецька, Лиману, Дружківки, Слов’янська, Новолуганського.

За цими й іншими фактами відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" КК України.

Нагадаємо, що МЗС направила до Росії запити щодо затримання 47 українців.