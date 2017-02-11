Польський прем'єр після ДТП доставлена у лікарню

Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло після дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля її кортежу доставлена вертольотом з лікарні в Освенцімі, де їй надали першу допомогу, Військовий інститут медицини у Варшаві для проведення подальшого обстеження.

Про це в суботу, 11 лютого, повідомило на своєму сайті польське громадське телебачення Telewizja Polska.

Як зазначив прес-секретар глави уряду Рафала Бохенека, прем’єр почувається добре, хоча й отримала кілька ударів і садна.

"На щастя, нічого серйозного не відбулося", — підкреслив він.

Бохенек не уточнив, скільки днів вона пробуде в лікарні.

Внаслідок аварії постраждали також водій, який перебував за кермом автомобіля прем’єра, і офіцер з служби охорони Шидло. У них численні травми. Після ДТП постраждалих доставили в лікарню в Освенцімі, де лікарі провели необхідні діагностичні і лікувальні заходи.

Причини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, 7 лютого Шидло заявила, що для Польщі реалізація проекту газопроводу "Північний потік-2" є неприйнятною.