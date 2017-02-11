Помер один із засновників "Нью-Йоркської школи" Богдан Бойчук

Помер Богдан Бойчук - поет, один із засновників "Нью-Йоркської школи".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав літературознавець Дмитро Дроздовський.

"Не стало Богдана Бойчука...", - йдеться у повідомленні.

Богдан Миколайович Бойчук був поетом-модерністом, прозаїком, перекладачем та літературним критиком. Також він був одним із засновником та членом член Нью-Йоркської групи. Член ОУП «Слово» та НСПУ, лавреат Міжнародної літературної премії ім. Гоголя (1998).

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