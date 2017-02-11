Порошенко заявив про успішні випробування нової ракети (відео)

Президент України Петро Порошенко заявив про розробку нового озброєння, а саме 57-міліметрових ракет для Військово-Повітряних сил України.

Про це він написав на сторінці Facebook.

"Укроборонпром" розробив нове ракетне озброєння для Військово-повітряних сил України. Ракети калібром 80-мм призначені для ураження наземних цілей і спроектовані для озброєння ударних вертольотів та літаків", - йдеться у повідомленні.

Також глава держави додав, що під час успішних випробувань екіпаж вертольоту, який, до речі, оснащений новими двигунами, а також станцією оптико-електронного придушення "Адрос", влучив у задані цілі.

"Лише півсекунди потрібно, щоб випустити повний блок з 20 ракет", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, вчора Порошенко заявив, що в 2017 році в Україні буде збудовано більше двох тисяч кілометрів доріг.