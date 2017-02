Референдум щодо конституційних поправок у Туреччині відбудеться 16 квітня

Референдум щодо конституційних поправок, які мають посилити владу президента Туреччини Ердогана відбудеться 16 квітня.

Про це повідомляє Anadolu у своєму Twitter, передає Європейська правда.

Відповідне рішення ухвалила Державна виборча комісія Туреччини.

"Виборча комісія Туреччини затвердила дату проведення конституційного референдуму - 16 квітня", - йдеться у повідомленні.

Turkey's Supreme Board of Elections confirms date of constitutional referendum as April 16 pic.twitter.com/x3B99T4XSr

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 11 февраля 2017 г.