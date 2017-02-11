Референдум щодо конституційних поправок у Туреччині відбудеться 16 квітня

Референдум щодо конституційних поправок, які мають посилити владу президента Туреччини Ердогана відбудеться 16 квітня.

Про це повідомляє Anadolu у своєму Twitter, передає Європейська правда.

Відповідне рішення ухвалила Державна виборча комісія Туреччини.

"Виборча комісія Туреччини затвердила дату проведення конституційного референдуму - 16 квітня", - йдеться у повідомленні.

Turkey's Supreme Board of Elections confirms date of constitutional referendum as April 16 pic.twitter.com/x3B99T4XSr — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 11 февраля 2017 г.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині урядова Партія справедливості і розвитку планує провести референдум щодо запропонованих конституційних поправок, які посилять владу президента країни, у період з 26 березня до 16 квітня.

Як відомо, 21 січня турецький парламент схвалив законопроект про внесення поправок до конституції, що розширюють повноваження президента країни.

Нагадаємо, у Туреччині звільнили ще 4 464 держслужбовців у зв'язку з розслідуванням спроби державного перевороту, яка сталася у липні 2016 року.