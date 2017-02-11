РФ активізувала вербування найманців для Донбасу, - ГУР

На території Росії активізувалася робота з вербування "добровольців" для участі в боях на Донбасі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"На території Росії активізована робота вербувальних центрів т. н. "добровольців" для подальшого направлення до з'єднання і частини 1(Донецьк) і 2 (Луганськ)", - зазначають українські розвідники.

Також інформують, що відібраний особовий склад відправляється в Ростовську область для додаткової підготовки і розподілу. Пріоритет віддається тим, які вже мають досвід бойових дій, у т. ч. в Сирії.

Водночас відзначається, що "російським окупаційним командуванням надано вказівку керівництву 1 АК (Донецьк) ЗС РФ посилити тиск на представників ОБСЄ та введення в оману членів Спеціальної моніторингової місії стосовно кількості обстрілів та їх напрямків уздовж лінії розмежування".

При цьому, спостерігачам не надається дозвіл на відвідування населених пунктів, які нібито були обстріляні силами АТО, а також чиняться перешкоди моніторингу потенційних місць ввезення військової техніки з території РФ.

Також повідомляється, що ФСБ РФ під виглядом представників місцевих ЗМІ здійснюється анонімне телефонне опитування населення тимчасово окупованих територій Донецької області щодо особистого ставлення до глави т.зв. ДНР Захарченка та його методів управлінської діяльності.