РФ просуває своє бачення подій на Донбасі в ЄС, - Климпуш-Цинцадзе

Росія активно пропагує в усіх країнах Європейського Союзу свою політику і бачення конфлікту на Донбасі.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі "Еспресо ".

"Наші північні сусіди дуже активно працюють з різними політичними силами усього спектру - від крайньо лівих до крайньо правих у переважній більшості країн ЄС. Вони промотують свою політику у всіх країнах ЄС і своє бачення ситуації. Тому ми звертаємо увагу на всі країни, де є голоси на підтримку Росії", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, в України є різні партнери і деякі з них намагаються використовувати мову і вимагають тиску на обидві сторони, а інші партнери роз'яснюють і "з нашою допомогою зокрема, що є чітке розуміння, хто є жертвою, а хто агресором".

Віце-прем'єр також розповіла, що минулого тижня спілкувалася з європарламентаріями, де спеціально проводилися слухання щодо ескалації ситуації в Авдіївці і на Донбасі. Результатом стало те, що наступного пленарного тижня у Європі пройдуть дебати, після чого будуть заяви політиків. А це, за її словами, "створює тло і налаштованість суспільства продовжувати тиск на РФ".

Нагадаємо, що за час загострення на Донбасі загинули 9 мирних жителів.