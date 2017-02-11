США і ЄС збережуть санкції проти РФ до виконання мінських домовленостей, - Могеріні

Адміністрація президента США Дональда Трампа і європейські чиновники згодні з необхідністю зберегти санкції проти Росії доти доки мінські домовленості не будуть виконані в повному обсязі.

Про це заявила глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає 112.ua.

За результатами зустрічі з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном та іншими високопоставленими чиновниками адміністрації президента США Могеріні заявила: "Ми домовилися, що мінські угоди мають бути виконані в повному обсязі, а також про те, що санкції пов'язані з повною реалізацією цих угод".

Нагадаємо, раніше Могеріні заявила, що Євросоюз планує посилювати підтримку України різними шляхами.