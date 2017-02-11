Трамп може видати новий міграційний указ з "незначними" змінами

Президент США Дональд Трамп заявив, що може видати новий міграційний указ після того, як апеляційний суд у Сан-Франциско визнав законним тимчасове призупинення першого указу про заборону на в'їзд до країни громадян семи держав, населених переважно мусульманами.

При цьому американський лідер наголосив, що від боротьби за розблокування першого документа він не відмовляється, передає DW.

"На жаль, у законодавчому плані це потребує часу… Однак ми переможемо", - сказав він. "У нас також є велика кількість інших варіантів. Зокрема, у понеділок зареєструвати новий указ", - цитує главу Білого дому телеканал NBC News. На запитання про те, чи будуть внесені в оновлений указ якісь зміни, Трамп відповів: "Незначні".

Раніше NBC News повідомив, що команда юристів Білого дому працює над тим, щоб внести корективи у перший президентський указ, що дозволило би йому подолати законодавчі бар'єри. Робота розпочалась за кілька днів до винесення апеляційним судом у Сан-Франциско постанови щодо першого указу. Водночас прес-секретар Білого дому Шон Спайсер зазначив, що "розглядаються всі опції", включаючи звернення до Верховного суду США.

Трамп 27 січня підписав указ про заборону в'їзду до США протягом найближчих 90 днів громадян семи держав - Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану та Ємену. Федеральний суд у Сіетлі (штат Вашингтон) 4 лютого постановив накласти тимчасову заборону у масштабах всієї країни на виконання положень документа.

У свою чергу, 9 лютого при перегляді скарги міністерства юстиції США апеляційний суд у Сан-Франциско залишив рішення сіетльського суду в силі.

Нагадаємо, Трамп надіслав вітальний лист президенту Литви Далі Грібаускайте, в якому привітав країну з святом відновлення держави, подякував за допомогу Україні, а також похвалив за збільшення видатків на оборону.