Трамп заявив, що зменшить вартість будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп заявив, що зуміє зменшити ціну проекту будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Про це він написав на сторінці у Twitter.

"Я читаю новини про те, що вартість будівництва великої стіни на кордоні з Мексикою складе більше, ніж уряд припускав спочатку, але поки я ще не починав думати про дизайн або вести переговори. Коли я приступлю до цього, то, як і в справі з винищувачами F-35 або президентським літаком Air Force One, ціна буде значно знижена", - написав Трамп.

I am reading that the great border WALL will cost more than the government originally thought, but I have not gotten involved in the.....

...design or negotiations yet. When I do, just like with the F-35 FighterJet or the Air Force One Program, price will come WAY DOWN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 февраля 2017 г.