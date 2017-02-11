Боягузтво дуже шкідливе тому, що воно утримує волю від корисних дій
Рене Декарт, французький філософ, математик

Трамп заявив, що зменшить вартість будівництва стіни на кордоні з Мексикою

11 лютого, 2017 - 18:01
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що зуміє зменшити ціну проекту будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Про це він написав на сторінці у Twitter.

"Я читаю новини про те, що вартість будівництва великої стіни на кордоні з Мексикою складе більше, ніж уряд припускав спочатку, але поки я ще не починав думати про дизайн або вести переговори. Коли я приступлю до цього, то, як і в справі з винищувачами F-35 або президентським літаком Air Force One, ціна буде значно знижена", - написав Трамп.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...