У автопарку Києва сталася пожежа

Сьогодні після опівночі на території одного із столичних автобусних парків по вул. Туполєва, виникла пожежа. Про це інформує прес-служба ДСНС.

У свою чергу, 11 лютого о 0:38 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на території одного із столичних автобусних парків по вул. Туполєва, виникла пожежа.

"На місце події було відправлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що сталося загоряння одного із автобусів в окремо розташованому 1-поверховому ремонтно-господарському приміщенні з розповсюдженням полум’я на поруч розташовані автобуси. О 1:43 пожежу локалізовано, о 1:57 ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у ДСНС, пожежникам вдалося врятувати 22 автобуса марок МАЗ та ЛАЗ та запобігти розповсюдженню пожежі по всій площі будівлі.

На місці події працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 33 чоловіка особового складу Київського гарнізону.

Внаслідок пожежі згоріло 3 автобуси та пошкоджено 3 автобуси марок МАЗ. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується. Жертв та постраждалих немає.