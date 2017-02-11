У Києві можуть побудувати два сміттєпереробних заводи, - Кличко

Київ проводить переговори з інвесторами щодо будівництва сучасних заводів із сортування та переробки сміття, щоб вже за 2 роки такі заводи почали працювати.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода», повідомляє прес-служба очільника столиці.

«Ми зараз ведемо переговори про те, щоб збудувати два таких комбінати. Один – ближче до Києва, а інший – на полігоні, на який вивозиться сміття, де ситуація також дуже критична. Ні в якому разі ми не хочемо потрапити в таку ж складну ситуацію, в яку потрапив Львів», - зазначив мер.

Він підкреслив, що переговори з інвесторами мають завершитися до кінця року.

«Після цього нам потрібно буде 1,5–2 роки для того, щоб заводи почали працювати», - сказав Кличко.

Він додав, що в планах міської влади також модернізація заводу «Енергія». «Ми ведемо переговори з інвесторами щодо модернізації заводу «Енергія», куди зможемо поставити нове, сучасне обладнання. Так сталося, що завод вже опинився в зоні проживання киян, бо поруч - Харківський масив. І на оновленому підприємстві ніяких шкідливих викидів не буде, завод не завдаватиме шкоди мешканцям цього району», - наголосив Кличко.