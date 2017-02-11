У Львові відбудеться концерт за участю головного диригента Опери австрійського Граца Оксани Линів

У програмі вечора, що пройде у Концертному залі ім. Станіслава Людкевича Львівської філармонії, – шедеври світової класики: Симфонія №2 Роберта Шумана, два епізоди з «Фауста» Ференца Ліста та Концерт для альта з оркестром Бели Бартока.

Виконавці – Академічний молодіжний симфонічний оркестр «Inso-Львів» (диригент – Оксана Линів), альт – Олександр Земцов.

«Від самозаглибленого Шумана і бурхливо-пристрасного Ліста до інтелектуально-багатозначного Бартока: три різні світи, три різні концепції музики, – розповідають про сьогоднішній концерт у Львівській філармонії його організатори. – Симфонію № 2 Шуман створював, намагаючись здолати психічні розлади, зокрема – глибоку депресію. І якщо цей твір є «чистою музикою», без літературного сюжету, то світ музики Ліста сповнений літературних та інших образів, зокрема із «Фауста», а його музична мова розкутіша – є романтично емоційнішою... Щодо Бартока, то він, як і Шуман, писав свій альтовий концерт, долаючи хворобу. Зрештою, так і не завершив праці. Ба більше – не дочекався прем'єри. Довів справу до кінця друг композитора – Тібор Серлі».

Чому саме так складена програма сьогоднішнього музичного вечора, на який, до речі, вже кілька днів тому розкупили квитки, питаємо у львів’янки Оксани Линів.

«Це є дуже складні симфонічні твори, – розповіла «Дню» головний диригент Оперита філармонії Граца Оксана Линів. – Продиригувати такий репертуар – означає показати клас професійності – і диригента, й оркестру. І після першого успішного концерту з оркестром «Inso-Львів» 10 грудня минулого року я ризикнула – тобто вирішила, що візьму до виконання саме ці твори. Ці партитури давно вже є у моїй бібліотеці. Я дуже багато років працювала над вивченням цих творів. І сама, і спостерігаючи за роботою моїх улюблених,визначних, диригентів, слухаючи, як ці твори робилися на Заході із топ-оркестрами, вирішила, що саме час і мені спробувати це зробити».

Ексклюзивні інтерв’ю з головним диригентом Опери та філармонії австрійського Граца Оксаною Линів та одним із найкращих альтистів світу

Олександром Земцовим – у наступних числах «Дня».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів