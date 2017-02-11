У Литві командувача ВПС звільняють за намір відремонтувати вертольоти в РФ

Після завершення службового розслідування міністр оборони Литви Раймундас Каробліс вирішив, що полковник Аудронис Навіцкас, який не забезпечив реалізації політичної настанови про те, щоб не ремонтувати вертольоти в Росії, не повинен займати посаду командувача Військово-повітряними силами.

Про це повідомляє агентство Delfi.

"У зв'язку з завершенням службового розслідування міністр оборони Литви Раймундас Каробліс вирішив, що відсторонений кілька місяців тому від посади командувач Військово-повітряними силами, полковник Аудронис Навіцкас не може далі займати цей пост", - йдеться в повідомленні.

Зараз полковника Навіцкаса рішенням міністра оборони внесено у тимчасовий резерв персоналу литовської армії, йому загрожує відправлення в запас. За законом, якщо протягом двох місяців йому не буде запропоновано посаду в армії, яка відповідає його кваліфікації і званню, то Навіцкаса буде відправлено у запас.

Міністерство оборони Литви з листопада розслідувало наміри ремонтувати в Росії два військові вертольоти. Командувача було відсторонено, коли почалося розслідування. Це рішення офіцер оскаржив у суді.

"Наявні матеріали свідчать, що рішення про ремонт вертольотів і виділення для цього коштів було прийнято з умовою, що ремонт не проводитиметься на території Росії або у постачальників цієї країни. Полковник А.Навіцкас, будучи вищою посадовою особою ВПС, не забезпечив реалізацію політичної установки, висловленої на засіданні Ради з оборонних ресурсів Міноборони від 9 лютого 2016 року - не ремонтувати військові вертольоти в Росії. Національна безпека не узгоджується з вільним трактуванням політичних установок", - зазначив міністр оборони Каробліс.

Як зазначається, "зелене світло" ремонту вертольотів Мі-8Т в Росії торік дала комісія з конкурсних закупівель на чолі з представником Міністерства оборони, главком ВПС і глава Департаменту озброєнь і систем управління Міноборони. Процес було зупинено у листопаді. Після початку службової перевірки міністр оборони Юозас Олекас тимчасово відсторонив від посади головкому ВПС полковника Аудронюса Навіцкаса.

Як зазначав МЗС Литви, ремонт вертольотів у Росії пішов би врозріз з рішеннями Євросоюзу про санкції проти Москви і з зовнішньою політикою Литви. Ремонтувати складові вертольотів у Росії збиралося підприємство Helisota, що виграло конкурсні закупівлі. 100% його акцій належить лістингуємій на Варшавській біржі найбільшій у Литві групі підприємств авіабізнеса Avia Solutions Group, правління якої очолює Гедімінас Жемяліс.