У Румунії дванадцятий день антиурядових протестів відзначили марафоном

Дванадцятий день антиурядових протестів у Румунії маніфестанти відзначили марафонським бігом навколо будівлі уряду в Бухаресті.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні ми організовуємо незвичайну акцію протесту проти уряду. По прилеглих до урядової будівлі бульварах ми пробежим марафонську дистанцію в 42 кілометри. Ми сподіваємося, що до марафонського бігу протесту приєднаються й інші маніфестанти», - повідомили організатори протестів з групи «Корупція вбиває».

Румунські журналісти підрахували, що їм належить пробігти двадцять кіл навколо будівлі Кабінету міністрів.

Маніфестанти тримають в руках плакати з написами «Відставка!», «Сон нації породжує монстрів!», «Злодії повинні сидіти в тюрмі».