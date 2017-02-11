МЗС направила до Росії запити щодо затримання 47 українців

Україна направила до МЗС Росії і Слідчого департаменту МВС РФ запити щодо підтвердження інформації про наявність затриманих 47 громадян України.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook Департаменту Консульської служби МЗС України.

"За оприлюдненою у ЗМІ інформацією, 10.02.2017 р. в РФ затримано 67 учасників злочинного угруповання "ХимПром", 47 з яких, за попередніми даними, є громадянами України. На адресу МЗС РФ і Слідчого департаменту МВС РФ надіслано запити щодо підтвердження інформації про наявність серед затриманих громадян України, склад інкримінованих їм злочинів, місце утримання та наявність адвоката", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, справа перебуває на контролі ДКС МЗС України.

Нагадаємо, віце-спікер ВР, учасник мінських переговорів щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що неприпустимо, щоб РФ та ФСБ вирішували, хто з українців має право відвідувати Білорусь.