Україні потрібна євроатлантична злагодженість, - Лінкявічюс

Україні потрібна економічна, політична, моральна підтримка і загалом євроатлантична злагодженість у цей вирішальний період.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, передає "112 Україна".

"Допомога Україні потрібна сьогодні багатогранна. Не лише економічна, політична, моральна - і не лише європейська допомога, євроатлантична злагодженість дуже потрібна. Такий період вирішальний, щоб зберегти те, що створили, щоб продовжити те, що запланували. І це не так легко дається іноді, але ми повинні робити все можливе, аби це було", - сказав Лінкявічюс.

Він зауважив, що здивувався стійкості людей, які проживають на лінії розмежування.

"Те, що здивувало мене з хорошого боку – що є оптимізму дуже багато. Якось немає паніки. І люди дуже стійко переносять все це. Треба вистояти, звичайно ж. Треба допомогти людям. Дуже важливо, в тому числі – для чого я і приїхав – щоб зібрати більше свіжих фактів для того, щоб наша політика не вагалася", - додав міністр.

Він зауважив, що не вперше бачить використання забороненого озброєння проти українців.

"Нам потрібні факти, коли використовується важка техніка, озброєння. Ми знаємо, особливо в Авдіївці, обстрілюються житлові райони, обстрілюються, як ми бачили, із житлових районів Донецька, де важко повернути вогонь. Дуже багато таких фактів порушень. До речі, я це не вперше помічаю. Я був не так давно у Широкиному, де під час візиту нашої делегації підірвалось дві міни якраз із забороненого списку озброєння. Такі конкретні приклади мають відкрити очі і нагадати, що ми діємо на РФ санкціями, що ми не повинні відступати, і тут, звісно, немає ніякої логіки розмірковувати про це. І я сподіваюсь, що найближчим часом ми приймемо ті рішення, які маємо прийняти, аби продовжити цей натиск", - сказав міністр МЗС.

Нагадаємо, що Лінкявічус закликав Україну продовжувати реформи.