В Афганістані стався теракт, 7 загиблих

Внаслідок підриву смертником вибухівки в провінції Гільменд в Афганістані загинуло 7 людей, 20 поранено.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря губернатора провінції Омара Звака.

"Смертник підірвав вибухівку в припаркованому авто, яке стояло біля відділення банку міста Лашкар Гах в той момент, коли банк прибули солдати армії Афганістану для отримання зарплати. Серед загиблих - четверо цивільних осіб і троє військовослужбовців. Шістнадцять мирних жителів і четверо солдатів були поранені", - розповів Звак.

Зазначається, що поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт, проте відомо, що "Талібан" захопив великі райони провінції.

Також, сотні міжнародних військ розміщені в провінції Гільменд в рамках зусиль НАТО з навчання та підтримки афганських сил безпеки.

Нагадаємо, щонайменше 17 людей загинули внаслідок тисняви на футбольному стадіоні в місті Уїже на півночі Анголи.