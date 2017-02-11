В Афганістані стався теракт, 7 загиблих

Внаслідок підриву смертником вибухівки в провінції Гільменд в Афганістані загинуло 7 людей, 20 поранено.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря губернатора провінції Омара Звака.
"Смертник підірвав вибухівку в припаркованому авто, яке стояло біля відділення банку міста Лашкар Гах в той момент, коли банк прибули солдати армії Афганістану для отримання зарплати. Серед загиблих - четверо цивільних осіб і троє військовослужбовців. Шістнадцять мирних жителів і четверо солдатів були поранені", - розповів Звак.
Зазначається, що поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт, проте відомо, що "Талібан" захопив великі райони провінції.
Також, сотні міжнародних військ розміщені в провінції Гільменд в рамках зусиль НАТО з навчання та підтримки афганських сил безпеки.
Нагадаємо, щонайменше 17 людей загинули внаслідок тисняви на футбольному стадіоні в місті Уїже на півночі Анголи.