В Анголі на футбольному стадіоні загинули щонайменше 17 людей

Щонайменше 17 людей загинули внаслідок тисняви на футбольному стадіоні в місті Уїже на півночі Анголи.

Ще десятки людей, що потрапили в тисняву, отримали травми. Повідомляється, що фанати почали штурмувати ворота стадіону, щоб потрапити на матч між двома місцевими командами — Santa Rita de Cassia і Recreativo de Libolo.

За словами лікарів, більшість жертв померли від задухи: впавши, вони вже не могли піднятися і були буквально затоптані юрбою.

"Люди були змушені йти, наступаючи на інших. Всього 76 постраждалих, з них −17 загинули", — розповів головний лікар місцевої лікарні Ернесто Луїс.

Також серед загиблих є діти.

Нагадаємо, 12 людей стали жертвами трьох зсувів на курортному острові Балі.