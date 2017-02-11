В Ужгороді представили «Виклики національного самовизначення» політолога Максима Розумного

У п’ятницю, 10 лютого, в Ужгородському національному університеті відбулася презентація книги доктора політичних наук, директора Центру досліджень проблем Російської Федерації Національного інституту стратегічних досліджень Максима Розумного «Виклики національного самовизначення».

Організували акцію радник при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України Світлана Мітряєва та проректор з науково-педагогічної роботи УжНУ Мирослава Лендьел.

«Перед багатьма народами в різні епохи поставали виклики, подібні до того, який сьогодні стоїть перед Україною. Коротко він звучить так: змінитися або зникнути, розчинившись в інших націях і державах. Відома нам історія світу – це історія тих, хто знайшов гідну відповідь на грізний виклик. Змінитися – означає, у даному випадку, знайти себе. Не просто зберегти свою самість, а дати їй нове втілення, більш адекватне зовнішнім обставинам і внутрішній еволюції суб’єкта. Відповідь диктується викликом і завжди веде до появи нової сутності», – стверджує автор на самому початку книги.

Для того аби самовизначення відбулося, перед спільнотою повинна постати проблема, яку спільнота повинна усвідомити. Наступним кроком є обговорення – проблема повинна отримати не тільки інтелектуальне висвітлення, за цим повинен стояти життєвий інтерес, справжня пристрасть, інтерес соціальних груп і т.д. І тоді на основі інтелектуальної та вольової напруги, емоційної підтримки і відбувається самовизначення.

Книга «Виклики національного самовизначення» М.Розумного складається з трьох розділів: націоналізація, демократизація та інтеграція. Національне самовизначення тлумачиться як складний процес самоорганізації спільноти, що стала на шлях модернізації. Цей процес включає в себе націоналізацію колективної свідомості, демократизацію політичного життя та інтеграцію в існуючі міжнародні зв’язки і комунікації. На думку автора, українцям, насамперед, слід створити свою модель національного самовизначення, а неодмінною умовою національної ідентичності мають стати наявність справжньої національної еліти (сьогоднішніх її представників поділяє на «ретроградів», «емігрантів» та «імітаторів») і харизматичного лідера, як переконливе підтвердження легітимності діючої влади.

У жвавому обговоренні актуального новодруку взяли участь завідувач кафедри міжнародних економічних відносин професор Володимир Приходько, професор кафедри країнознавства Ігор Тодоров, проректор Мирослава Лендьел, декан факультету суспільних наук Юрій Остапець та інші присутні на презентації закарпатські представники «ретроградів», «емігрантів» та «імітаторів».

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ужгород, фото автора