Внаслідок спецоперацій у США затримали сотні осіб без дозволу на перебування

У США внаслідок проведення низки операцій у шести штатах правоохоронцями затримані сотні осіб, які не мали дозволів на перебування.

Про це повідомляє видання Washington Post з посиланням на міграційне відомство країни. За даними газети, йдеться про заходи, вжиті на виконня ухваленого президентом США Дональдом Трампом 26 січня указу.

Згідно з повідомленням, обшуки та інші слідчі дії проводилися щодо відомих правоохоронцям злочинців, однак внаслідок їх проведення також були затримані мігранти, які раніше не вчиняли правопорушень на території США. За даними видання, на території США нині мешкають близько 11 мільйонів осіб, що не мають дозволів на перебування чи чинних віз.

Відомство з питань міграції підтвердило Washington Post, що слідчі дії проводились на території штатів Джорджія, Іллінойс, Нью-Йорк, Каліфорнія, а також у Північній та Південній Кароліні. У міністерстві внутрішньої безпеки заявили, що йдеться про штатні заходи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може видати новий міграційний указ після того, як апеляційний суд у Сан-Франциско визнав законним тимчасове призупинення першого указу про заборону на в'їзд до країни громадян семи держав, населених переважно мусульманами.