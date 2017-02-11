Внаслідок землетрусу на Тайвані загинули 4 людини

Землетрус, що стався в ніч на суботу на Тайвані, забрав життя чотирьох людей. Про це повідомив інформаційний інтернет-портал Sina.

Відзначається, що близько 50,9 тис. домогосподарств залишилися без електрики.

Підземні поштовхи магнітудою 5,6 були зафіксовані в 11 км на південний захід від міста Тайнань, осередок землетрусу залягав на глибині близько 18 км.

Зараз подача електроенергії відновлено. Адміністрація міста закликає населення проявляти пильність у зв’язку з високою ймовірністю нових інцидентів.

Варто зазначити, що острів Тайвань з населенням 23 млн осіб розташований у сейсмічно активній зоні поблизу великого тектонічного розлому на дні Тихого океану. Через це землетруси тут відбуваються регулярно.

Нагадаємо, щонайменше 17 людей загинули внаслідок тисняви на футбольному стадіоні в місті Уїже на півночі Анголи.