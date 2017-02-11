За день бойовики 28 разів обстріляли позиції сил АТО

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші у зоні АТО й обстрілювати позиції військовослужбовців Збройних Сил із забороненого Мінськими угодами озброєння.

З початку доби поранено двох українських бійців.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Загалом зафіксовано 28 обстрілів. На жаль, двох наших військових поранено", - йдеться у вечірньому зведенні.

Зокрема, на Маріупольському напрямку з мінометів обстріляно позиції сил АТО у районі Павлополя, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новотроїцьке, Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне. По Широкиному вогонь вела БМП окупантів, зазначають у штабі.

Водночас на Донецькому напрямку бойовики з мінометів різних калібрів обстрілювали Авдіївку та Новоселівку Другу, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Піски, Авдіївку, Опитне та Троїцьке, поінформували у прес-центрі штабу АТО.