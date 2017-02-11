Закарпатські волонтери млинцями заробляють для військових

В обласному центрі стартував восьмий традиційний фестиваль «Ужгородська палачінта». Діятиме він упродовж двох днів на території найбільшого парку.

Для волонтерів Руху підтримки закарпатських військових це ще одна можливість заробити гроші для закриття потреб тих, хто зараз воює на сході. І саме на слові «заробити» найбільше акцентують увагу волонтери, адже вони ніколи не просять грошей, вони заробляють їх своєю кмітливістю та працею. На фестивалі волонтерська ятка виділяється серед інших, адже вкрита маскувальною сіткою.

Аби потішити відвідувачів фестивалю, дівчата добре попрацювали над меню, тож пропонують відвідувачам млинці «Із м’ясом морської корови» (свинячий фарш), «Із м’ясом білої куріпки» (курячий фарш), «Із печінкою моржа» (печінковий торт), «Із оленячим сиром» (сир із зеленню) та багато інших страв. Запити усе можна «Льодовитим океаном», «Полярною зіркою» чи «Медвежою послугою». Також охочі можуть зіграти і в безпрограшну лотерею, де серед суперпризів квитки на концерти та подарункові сертифікати.

«Ужгородська Палачінта» — це гастрономічний фестиваль з різноманітною культурною та розважальною програмою, що поєднує українські і закарпатські традиції та сучасні тенденції. Назва фестивалю — «палачінта» (від угорськ. «palacsinta»), що на закарпатському діалекті означає «млинець». Організаторами свята є корпорація свят « Не Понял», Закарпатська ліга КВН, Інститут туризму Карпатського регіону, МГО СтудРеспубліка Закарпаття, Рух підтримки закарпатських військових. Захід відбувається за сприяння: Закарпатської ОДА, Ужгородської міської ради, Управління культури Закарпатської ОДА та Закарпатського обласного організаційно-методичного центру культури.

Вікторія ЖУЙКО. Ужгород, фото авторки