Британія розробить аналог "списку Магнітського"

У Великій Британії планують запровадити новий санкційний режим проти російських чиновників, причетних до корупції та порушення прав людини, за аналогією з уже ухваленого США і Канадою так званого "списку Магнітського". Про це повідомляє The Telegraph, передає "РБК-Україна".

За інформацією видання, глава британського МЗС Борис Джонсон і міністр внутрішніх справ Ембер Радд домовилися, що Велика Британія розробить свою версію ухваленого в США закону, згідно з яким 49 російських громадян внесено в офіційний список "грубих порушників прав людини".

Уточнюється, що розробка документа почалася до того, як у британському Солсбері були отруєні екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, при цьому, на думку чиновників, багато що в цьому замах вказує на причетність до нього Росії.

У суботу, 10 березня, ввечері представники консерваторів, які виступають за нові санкції, заявили, що міністри погодилися реалізувати "поправки Магнітського" і проект закону перебуває у Палаті громад, але уряд пручається проти внесення в нього "ключових елементів, які зроблять цей закон дієвим.