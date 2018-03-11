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Британія розробить аналог "списку Магнітського"

11 березня, 2018 - 09:47
Фото Reuters

У Великій Британії планують запровадити новий санкційний режим проти російських чиновників, причетних до корупції та порушення прав людини, за аналогією з уже ухваленого США і Канадою так званого "списку Магнітського". Про це повідомляє The Telegraph, передає "РБК-Україна".

За інформацією видання, глава британського МЗС Борис Джонсон і міністр внутрішніх справ Ембер Радд домовилися, що Велика Британія розробить свою версію ухваленого в США закону, згідно з яким 49 російських громадян внесено в офіційний список "грубих порушників прав людини".

Уточнюється, що розробка документа почалася до того, як у британському Солсбері були отруєні екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, при цьому, на думку чиновників, багато що в цьому замах вказує на причетність до нього Росії.

У суботу, 10 березня, ввечері представники консерваторів, які виступають за нові санкції, заявили, що міністри погодилися реалізувати "поправки Магнітського" і проект закону перебуває у Палаті громад, але уряд пручається проти внесення в нього "ключових елементів, які зроблять цей закон дієвим. 

Джерело: День

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