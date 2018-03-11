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Доба в АТО: Бойовики здійснили 5 обстрілів позицій ЗСУ, 1 військовий поранений

11 березня, 2018 - 08:38
Фото Reuters

На Донбасі бойовики російсько-окупаційних військ протягом минулої доби здійснили 5 обстрілів укріплень ЗСУ у Донецькій і Луганській областях, поранивши одного військовослужбовця. Про це інформує прес-центр штабу АТО у зведенні від 10 березня на сторінці у Facebook.

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку противник з гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях у районі населених пунктів Новгородське та Малинове. Крім цього, міномети 82 калібру ворог застосував неподалік Катеринівки.

На Донеччині окупанти з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли українські опорні пункти поблизу Водяного. Також з 82 мм мінометів та гранатометів ворог вів вогонь по захисниках Богданівки.

Загалом, минулої доби, агресор здійснив 5 обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український воїн отримав поранення. Військовослужбовця доправлено до військово-медичного госпіталю. Йому надано необхідну медичну допомогу.

Джерело: День

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