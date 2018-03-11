Космічний зонд "Юнона" зазирнув углиб атмосфери Юпітера

Кадри, отримані цього тижня завдяки космічному зонду "Юнона", показують, наскільки глибокою є атмосфера Юпітера. Про це повідомляє BBC Україна.

"Космічний апарат "Юнона", який досліджує Юпітер, вийшов на орбіту навколо газового гіганта в липні 2016 року. Зонд фіксує зміни в гравітаційному полі планети. Виміри свідчать про те, що в атмосфері Юпітера на глибині до 3 тисяч кілометрів відбувається рух значних мас матерії. Це дозволяє вченим робити висновки про будову і динаміку атмосфери величезної планети", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що астрономи вже протягом століть спостерігають рухи хмар у верхніх шарах атмосфери Юпітера. Але досі тривають суперечки про те, наскільки глибокою є його атмосфера.

На думку учасника наукової групи проекту "Юнона" Трістана Гійо, нові дані дозволяють знайти відповідь на це запитання.

"Протягом 40 років ми не знали, чи простягаються хмарні системи до центру планети, або ж вони розташовуються тільки в верхніх шарах атмосфери. Три тисячі кілометрів - це дуже велика глибина навіть для планети діаметром в 140 тисяч кілометрів. Йдеться про 1% маси планети. А це дорівнює трьом земним масам", - наголошує Гійо.

"Це дуже важливо для розуміння атмосферної динаміки не тільки на Юпітері, але й на інших газових гігантах - Сатурні, Урані і Нептуні, а також на екзопланетах, які відкривають зараз", - додає французький вчений.

У глибинах такої атмосфери, що складається в основному з водню і гелію, ці гази під впливом величезного тиску починають переходити в рідкі форми. Цей матеріал поводиться як тверде тіло - він обертається з рівномірною швидкістю, і саме він генерує найпотужніше магнітне поле планети.

Одне з основних завдань апарату "Юнона" - отримати дані про те, чи має Юпітер тверде ядро. Перші дані вказують на те, що таке ядро дійсно є, але воно не зовсім таке, як раніше припускали вчені.

Воно може бути досить рихлим і складатися не з гірських порід, а з металічного водню.

Продовження терміну роботи "Юнони" на орбіті має прояснити це питання. Найближчим часом від NASA очікують рішення щодо виділення коштів на продовження проекту.

Спочатку планувалося у липні цього року направити апарат в атмосферу планети, де він згорить, щоб уникнути його зіткнення з одним з великих супутників Юпітера. Вважається, що на цьому супутнику можуть існувати певні форми життя, тому вчені не хочуть його забруднювати залишками апарату.

Водночас дослідники хочуть, щоб зонд зробив не менше 34 обертів навколо Юпітера. Один оберт займає 53 дні. Отже зонд, який вивели на орбіту у липні 2016 року, залишиться на ній до 2021 року.

Це дозволить отримати докладну мапу магнітного поля і зробити висновки про глибину загадкової Великої Червоної плями. Мікрохвильові вимірювання вказують на те, що ця величезна воронка в хмарному шарі в південній півкулі планети має глибину до 350 км. Гравітаційні вимірювання можуть показати, що її глибина ще більша.

Апарат "Юнона" став другим космічним апаратом, який вийшов на орбіту навколо Юпітера після "Галілео", що знаходився на орбіті навколо газового гіганта з 1995-го по 2003 рік.

Він рухається по унікальній полярній орбіті, що дозволяє його приладам спостерігати активність хмар, яку не можна побачити з Землі.

Нагадаємо, маса Юпітера в 300 разів перевищує масу Землі. Рік на Юпітері дорівнює 12 земним рокам, а оберт планети навколо осі, тобто тривалість доби, дорівнює 10 годинам.

Юпітер схожий скоріше на зірку, ніж на планету - він складається в основному з водню та гелію. Під тиском водень приймає форму металу. Припускають, що металічний водень складає ядро Юпітеру. Металічний водень є джерелом потужного магнітного поля планети.

У верхніх шарах атмосфери є аміак і сірководень. Хмарні системи у вигляді різнокольорових смуг швидко рухаються в напрямку зі сходу на захід під впливом сильних вітрів.

Велика Червона пляма є стійким вихором в атмосфері Юпітера; її діаметр перевищує діаметр Землі.

Як повідомлялося, у космічному агентстві NASA протестували нового робота, якого збираються відправити на Марс для вивчення глибинних шарів ґрунту. Цей механічний агрегат, якому дали назву InSight ("Інтуїція"), схожий на невеликий кран, здатний піднімати і переносити різні об'єкти – саме цим InSight і буде займатися на Червоній планеті.