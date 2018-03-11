Кримські татари бойкотуватимуть "вибори" президента РФ у окупованому Криму, - Чубаров

Переважна більшість кримських татар, які проживають в окупованому Криму, бойкотуватимуть на півострові так звані вибори президента РФ 18 березня. Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив в ефірі "112 Україна".

"Вони хочуть продемонструвати світові, що всі підтримують Росію і в тому числі за останніх чотири роки кримські татари також кардинально змінили свою позицію. Якщо їх на так званому референдумі взагалі не було, то вони тепер прийшли і не менше, ніж інші, голосують на цих виборах... Це роблять для того, щоб продемонструвати світові, але правда полягає в тому, що багато людей не прийде. Переважна більшість кримських татар знову будуть бойкотувати ці вибори, але це будуть завуальовувати", - сказав Чубаров.

За його словами, у Криму різними способами намагаються підвищити явку на виборах, в тому числі і за рахунок кримських татар. Чиниться тиск на всі сегменти кримськотатарського громадського і соціального життя: викликають в ФСБ імамів, деяких з них, тих, хто демонстрував відмінність своєї позиції від позиції духовного управління мусульман Росії, акуратно попереджають, що вони можуть бути відлучені від своїх громад, і їм буде взагалі заборонено займатися релігійним просвітництвом.

"Російські окупанти не приховують, що Крим обов’язково продемонструє усьому світові, що у 2014 році був осмислений вибір і тепер голосуванням та участю у ньому 2018 року Крим підтвердить свою послідовність і той вибір, який нібито зробив у 2014 році. Вони створили десятки мобільних груп і всі, починаючи від найвищого колаборанта у Криму Аксьонова і завершуючи місцевими “діячами”, всі задіяні в цих групах. Вдень та вночі вони виїжджають на місця та збирають, зганяють людей. Увесь арсенал таких підходів, починаючи від обіцянок по всіх питаннях, які піднімають люди, і завершуючи такими малоприхованими погрозами", - сказав голова Меджлісу.

За його інформацією, кримська влада заздалегідь розпочала серйозну підготовку до цих виборів, вже роздала своїм ЗМІ завдання щодо того, що треба показувати глядачам.

"Зранку будуть показувати сюжети, як нібито люди дуже у гарному настрої, з великим задоволенням приходять на дільниці. Будуть показувати людей, які посміхаються, людей у національних костюмах, болгар, німців, кримських татар. Отакі сюжети вже готуються. Не бувши упевненими, що їм вистачить місцевих людей, вони проводять роботи з мобілізації усіх людей, які є робочими емігрантами на окупованій території Криму", - наголосив Чубаров.

Як повідомлялося, за словами Чубарова, Росія задіяла спецслужби, аби забезпечити явку кримських татар на дільниці для голосування під час "виборів" президента.

Нагадаємо, вибори президента РФ відбудуться у Росії 18 березня 2018 року. ЦВК зареєструвала 8 кандидатів, серед яких Володимир Путін, Володимир Жириновський, Ксенія Собчак і Григорій Явлінський.

Президент України Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів не відсилати спостерігачів до окупованого Криму на "вибори" президента РФ.