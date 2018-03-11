Міністр юстиції Молдови через телефонний скандал оголосив про відставку

Міністр юстиції Молдови Александру Тенасе, затверджений на цій посаді на початку 2018 року, йде у відставку. Про це у неділю, 11 березня, повідомляє "Укрінформ".

"Я погодився обійняти посаду міністра юстиції, щоб просувати реформи у сфері правосуддя, цілком усвідомлюючи комплексність і складність цих реформ. Не ставив перед собою мету займатися політикою і стати виборчою мішенню. Європейські цінності говорять про те, що будь-яка публічна посада має грунтуватися, насамперед, на довірі. Але коли ця довіра підривається, будь-яка ініціатива не дає належних результатів. У зв'язку з цим, я дійшов висновку, що найоптимальнішим виходом із ситуації, що склалася, може бути лише відставка", - написав Тенасе у Facebook.

Він подякував прем'єр-міністру Павлу Філіпу за виявлену йому високу довіру, заявивши, що на цьому завершує свою публічну діяльність.

Кількома днями раніше один із опозиційних телеканалів оприлюднив запис телефонної розмови, що відбулася в 2015 році між Олександром Тенасе і В'ячеславом Платоном, який нині відбуває покарання за фінансові махінації. Сам Тенасе цей факт не заперечує, заявивши, що він "був знайомий з Платоном, коли той ще був депутатом парламенту, і він завжди відповідає на телефонні дзвінки своїх знайомих", однак запис розмови він назвав незаконним, а сам факт її оприлюднення аморальним.

Александру Тенасе став активно займатися публічною діяльністю з 2009 року, коли був обраний депутатом парламенту від Альянсу за європейську інтеграцію. З 2009 по 2011 роки обіймав посаду міністра юстиції, а з 2011 до 2017 року був головою Конституційного суду Молдови.