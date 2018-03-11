Могеріні в Україні представить нову інформкампанію "Просуваючись разом вперед"

Представник Європейського союзу із закордонних справ і безпеки Фредеріка Могеріні під час своєї поїздки в Україну планує представити комунікаційну кампанію "Просуваючись разом вперед", яка присвячена Угоді про асоціацію. Про це вона повідомила в інтерв'ю для УНІАН.

"Мета кампанії - показати, що значить наша Угода про асоціацію для українців, і чому це наше пріоритетне завдання. Люди повинні знати, що про наші взаємини поширюють фейкову інформацію, але ми також повинні діяти і діємо на випередження, щоб у людей був доступ, в першу чергу, до фактів", - розповіла Могеріні.

В Євросоюзі збором і спростуванням фейкових повідомлень займається Оперативна робоча група ЄС зі стратегічних комунікацій. Однак інформувати людей необхідно і за межами ЄС, впевнена Могеріні.

"Наведу на прикладі України: український народ і наші громадяни повинні знати про роботу, яку ми проводимо спільно для підтримки реформ, про створення можливостей для молоді, зростання бізнесу, підтримки прав людини та основних свобод і, звичайно ж, про прихильність ЄС незалежності та територіальної цілісності вашої країни", - уточнила вона.

Поїздка Фредеріки Могеріні в Україну призначена на 11-12 березня. В рамках свого візиту вона зустрінеться з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, главою МЗС Павлом Клімкіним і міністром з питань тимчасово окупованих територій Вадимом Чернишом.