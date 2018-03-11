На Дніпропетровщині сталася жахлива ДТП: 3 загиблих

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у неділю, 11 березня, близько сьомої ранку у Дніпропетровській області загинуло 3 особи. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

У ДСНС повідомили, що 11 березня о 06:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, трасса Київ-Луганськ-Ізварине 295 км., поблизу села Богуслав. За вказаною адресою відразу було направлено рятувальників.

Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що внаслідок зіткнення вантажного автомобіля Мерседес "Мясний м’ясокомбінат" з легковим автомобілем ВАЗ 2112, виникла пожежа. Вогнем знищено легковий автомобіль та вантажний автомобіль на загальній площі 20 квадратних метрів.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи та 3 постраждалих, яких доставлено каретою швидкої допомоги до 4 центральної міської лікарні. Особи загиблих та травмованих встановлюються.

Причини виникнення дорожньо-транспортної пригоди встановлюються правоохоронними органами.