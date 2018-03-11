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На Луганщині бійці АТО спіймали бойовика (відео)

11 березня, 2018 - 10:07
Фото Reuters

Військовослужбовці окремої механізованої бригади ЗСУ, які виконують бойові завдання на Луганському напрямку, попередили спробу проникнення бойовика незаконних збройних формувань на підконтрольну Україні територію. Про це 11 березня повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

Зазначається, що після не прицільного обстрілу ворогом українських позицій бойовик намагався пройти вглиб між спостережними постами. Завдяки професійним та грамотним діям українських захисників його було взято в полон.

При ньому виявлено зброю АК-74Н та військовий квиток на ім’я Солоіда Ігора Вікторовича, виданий російською окупаційною адміністрацією.

Наразі бойовика передали до компетентних органів.

Джерело: День

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