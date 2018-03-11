Пентагон застеріг Асада від застосування хімзброї

Міністр оборони США Джим Меттіс попередив Сирію, що «дуже нерозумно» для урядових сил використовувати хімічну зброю.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Меттіс зробив цю заяву 11 березня репортерам, що супроводжували його в поїздку в Оман, на тлі повідомлень про те, що сили президента Башара Асада нещодавно використовували хлорний газ в контрольованому повстанцями регіоні східної Гути поблизу Дамаска.

Сирійський уряд заперечує ці звинувачення.

Глава Пентагону одночасно зазначив, що президент США Дональд Трамп має «достатньо місця для політичного маневру», щоб прийняти будь-яке рішення, яке, на його думку, було б доречним.