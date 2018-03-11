Найбільш гірка отрута нашого морального буття – безнадійність...
Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч

Пентагон застеріг Асада від застосування хімзброї

11 березня, 2018 - 19:52
Фото Reuters

Міністр оборони США Джим Меттіс попередив Сирію, що «дуже нерозумно» для урядових сил використовувати хімічну зброю.

Про це повідомляє Радіо Свобода

Меттіс зробив цю заяву 11 березня репортерам, що супроводжували його в поїздку в Оман, на тлі повідомлень про те, що сили президента Башара Асада нещодавно використовували хлорний газ в контрольованому повстанцями регіоні східної Гути поблизу Дамаска.

Сирійський уряд заперечує ці звинувачення.

Глава Пентагону одночасно зазначив, що президент США Дональд Трамп має «достатньо місця для політичного маневру», щоб прийняти будь-яке рішення, яке, на його думку, було б доречним.

Джерело: Радіо Свобода

Більше новин

Українські дзюдоїсти здобули 4 медалі на Гран-прі у Марокко
У ФРН завершив роботу Міжнародний туристичний ярмарок
Україну в 2017 році відвідали 14,6 млн іноземних туристів
У Кіровоградській області оголосили штормове попередження, - ДСНС
У ЦРУ підтримують зустріч Трампа і Кім Чен Ина
У Берліні підпалили турецьку мечеть

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 