"Політична шизофренія": Собчак припустила, що Київ діє в інтересах Путіна

Кандидат в президенти Російської Федерації Ксенія Собчак заявила, що українська влада перешкодила єдиному російському політикові, який підтримав їх національний суверенітет. Про це вона заявила в своєму Instagram у відповідь на слова міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про "політичну шизофренію".

"Тим більше дивною стала для мене відповідь на мій лист міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, уродженця міста Курська. Він відмовив у моєму проханні, звинувативши мене в "політичній шизофренії ". Дуже не хочеться відповідати вищій посадовій особі суверенної держави в дусі "сам такий", але задумайтеся: українська влада перешкодила єдиному російському політикові, що підтримав їх національний суверенітет, відвідати їх країну в суворій відповідності з її законами", - йдеться у повідомленні.

"Так кому насправді вигідна окупація Криму та війна на Донбасі, хто фактично діє в інтересах Путіна, ДНР і ЛНР? У кого з нас шизофренія?", - пише Собчак.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що прохання про законний в'їзд на окуповані РФ території українського Криму для ведення нелегітимною агітації в нелегітимних виборах є політичною шизофренією.