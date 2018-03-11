Сеітаблаєв розповів про свій новий фільм "Захар Беркут"

Режисер Ахтем Сеітаблаєв, чий фільм "Кіборги" має неабиякий глядацький успіх не лише серед української аудиторії, а також гарно сприймався на презентації у Відні, вже розпочав підготовчу роботу над своєю п'ятою кінокартиною. "Жанрово "Захар Беркут" – це історична драма. Зараз ми у підготовчому періоді, група відпрацьовує сценарій, займається пошуком локацій, першим відбором акторів, художник-поставник працює над тим, що має бути в кадрі. Велику увагу приділяємо моментам, пов'язаним із комп'ютерною графікою", - розповів він в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

"Нічого нового, чого не знав би кінематограф до нас, – там не буде. Хоча вже зараз зрозуміло, що на зйомках можуть виникнути певні складнощі, оскільки такої локації, яка відповідала б нашим завданням, поки що немає. Зокрема, у нас є сцена руйнування греблі, після чого величезна хвиля води змиває 10-тисячну армію моголів. Поки що, такої локації ми в Україні не знайшли ані в Карпатах, ані в Закарпатті, ні в Прикарпатті, тому напевно побудуємо декорацію. Нам потрібно відтворити величезну ущелину між скелями. Власне, таких зйомок, в яких буде поєднуватися комп'ютерна графіка і гра наживо, – заплановано багато: сцена потопу, велика кількість бойових сцен, у яких залучені коні. Вершників втілюватимуть наші каскадери. Взагалі, буде доволі багато сцен, пов'язаних із використанням зброї того часу, але я сподіваюся, що наша картина буде не тільки про бойові дії, а здебільшого про життєвий конфлікт світоглядів. Ми намагалися зробити подібне на території фільму "Кіборги", і мені здається нам це вдалося", - зазначив Сеітаблаєв.

Він зауважив, що основний акцент хоче зробити на різниці між світоглядами і баченням того, як повинна розвиватися громада і держава.

"Якщо проводити паралелі, то це конфлікт між тухольським боярином Тугаром Вовком та власне громадою села Тухля. Я хочу закцентувати на тому, що Тугар Вовк, побачивши систему координат, побудовану в Могольській імперії, захопився нею і вважав, що держава може розвиватися тільки за умов військової авторитарної системи і повинна мати саме таку вертикально-інтегровану систему, коли влада верховного правителя ніким не піддається сумніву", - розповів Сеітаблаєв.

На його переконанн, світова драматургія, й зокрема її яскравий представник Іван Франко, містить багато таких паралелей, і як показує час, твори таких митців завжди актуальні: "Їх можна відкривати для себе знову і знову та знаходити відповіді на питання, які турбують нас сьогодні".

Як повідомлялося, фільм Сеітаблаєва "Кіборги" про захисників Донецького аеропорту збираються висунути на кінопремію Оскар від України. Нагадаємо, що фільм вийшов у прокат 7 грудня, 2017 року. Знімальна команда разом з фондом "Повернись живим" започаткували соціальну ініціативу #ЯНебайдужий, завдяки якій 5 грн. з кожного купленого квитка піде на допомогу сім’ям загиблих у ДАП.

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