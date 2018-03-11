Ще три країни Європи підписали лист проти "Північного потоку - 2"

Керівники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі лист до голів парламентів європейських країн, де заявили, що газопровід Nord Stream-2 спрямований на енергетичне узалежнення держав ЄС від Росії.

Про це повідомляє у неділю Польське радіо.

"Газопровід "Північний потік-2" спрямований на енергетичне узалежнення держав Європейського Союзу від Росії", - йдеться у листі, спрямованому до голів парламентів європейських країн.

Як зазначається, Україна і Молдова підписали цей лист раніше.

"Завдяки тому, що цей документ підписала група країн, а не окремі держави, такий голос більш чутний", - сказав журналістам спікер Сейму Польщі Марек Кухцінський.

"Один принцип – загальне занепокоєння про безпеку усіх країн Європейського Союзу, а також країн, що знаходяться у східній її частині. Ми хочемо співпрацювати з усіма, але хочемо також, аби шанували і турботу про безпеку громадян наших балтійських країн і Польщі. Ми всі разом підтримуємо Україну, яка у ці дні веде тяжку боротьбу за свою Незалежність", - сказав він.

Як наголошує Кухцінський, інша справа – це принцип солідарності та співпраці рівних з рівними, вільних з вільними, оскільки це є фундаментом Європейського Союзу.

У листі наголошується, що енергетична безпека становить ключовий компонент об’єднаної і процвітаючої Європи. На думку авторів листа, незважаючи на те, що газопровід "Північний потік- 2" представляють як комерційний проект, він насправді є інструментом політики російської держави.

Польща, Литва, Україна, Латвія і Молдова закликали європейські країни гарантувати, що експлуатація газопроводу "Північний потік- 2" відбуватиметься згідно з правилами ЄС.