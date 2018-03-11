Найбільш гірка отрута нашого морального буття – безнадійність...
Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч

"Так тримати!": Порошенко привітав Ярового із "золотом" на ПІ-2018

11 березня, 2018 - 11:25
Фото НСКІУ

Президент України Петро Порошенко привітав українця Максима Ярового з перемогою в лижних перегонах на дистанції 15 км на Паралімпійських іграх-2018. Про це глава держави написав у неділю, 11 березня, в своєму Twitter.

"В України друге "золото" на Зимових Паралімпійських іграх-2018! Вітаємо Максима Ярового, який став найкращим в лижних перегонах на дистанції 15 км. Так тримати!", - написав Порошенко.

Як повідомлялося, в рамках другого змагального дня Паралімпійських зимових ігор відбулися перші лижні перегони на турнірі. У лижній гонці на 15 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату не було рівних українцеві Максиму Яровому. А вчора українці завоювали 5 медалей - 1 "золото", 1 "срібло" та 3 "бронзи". Зокрема, золоту медаль виборов Віталій Лук'яненко, який виграв біатлонний спринт на 7,5 км серед спортсменів з порушенням слуху.

Джерело: День

Більше новин

Україна виборола вже друге "золото" на зимовій Паралімпіаді-2018
Чудовий старт: Порошенко привітав українських паралімпійців зі здобуттям 5 нагород
Після першого дня зимової Паралімпіади Україна посіла 4 місце
Паралімпіада-2018: У Пхьончхані відбулася церемонія підняття українського прапору
Зимові Олімпійські ігри завершилися
У Пхьончхані розпочалася церемонія закриття "білої" Олімпіади-2018: НАЖИВО

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 