"Так тримати!": Порошенко привітав Ярового із "золотом" на ПІ-2018

Президент України Петро Порошенко привітав українця Максима Ярового з перемогою в лижних перегонах на дистанції 15 км на Паралімпійських іграх-2018. Про це глава держави написав у неділю, 11 березня, в своєму Twitter.

"В України друге "золото" на Зимових Паралімпійських іграх-2018! Вітаємо Максима Ярового, який став найкращим в лижних перегонах на дистанції 15 км. Так тримати!", - написав Порошенко.

В України друге «золото» на Зимових Паралімпійських іграх-2018! Вітаємо Максима Ярового, який став найкращим в лижних перегонах на дистанції 15 км. Так тримати! pic.twitter.com/1uDaDq7nb7 — Петро Порошенко (@poroshenko) March 11, 2018

Як повідомлялося, в рамках другого змагального дня Паралімпійських зимових ігор відбулися перші лижні перегони на турнірі. У лижній гонці на 15 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату не було рівних українцеві Максиму Яровому. А вчора українці завоювали 5 медалей - 1 "золото", 1 "срібло" та 3 "бронзи". Зокрема, золоту медаль виборов Віталій Лук'яненко, який виграв біатлонний спринт на 7,5 км серед спортсменів з порушенням слуху.