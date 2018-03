Трамп озвучив ЄС умови для скасування мит на сталь і алюміній

Президент США Дональд Трамп заявив, що для скасування мит на імпорт сталі і алюмінію, перший крок повинна зробити Європа та відмовитися від мит на ввезені американські товари. Про це написав Трамп у Twitter 10 березня.

"Європейський союз, прекрасні країни, які так погано поводяться зі США в питаннях торгівлі, скаржаться з приводу мит на сталь і алюміній", - йдеться в повідомленні.

"Якщо вони відмовляться від своїх жахливих бар'єрів і мит на імпортовані американські продукти, ми теж скасуємо наші. Великий дефіцит. Якщо ні, ми оподаткуємо автомобілі, тощо", - написав він.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR!

