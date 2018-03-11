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Трамп озвучив ЄС умови для скасування мит на сталь і алюміній

11 березня, 2018 - 10:28
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що для скасування мит на імпорт сталі і алюмінію, перший крок повинна зробити Європа та відмовитися від мит на ввезені американські товари. Про це написав Трамп у Twitter 10 березня.

"Європейський союз, прекрасні країни, які так погано поводяться зі США в питаннях торгівлі, скаржаться з приводу мит на сталь і алюміній", - йдеться в повідомленні.

"Якщо вони відмовляться від своїх жахливих бар'єрів і мит на імпортовані американські продукти, ми теж скасуємо наші. Великий дефіцит. Якщо ні, ми оподаткуємо автомобілі, тощо", - написав він.

Нагадаємо, раніше Трамп розповів, що працює над двосторонньою угодою з Австралією, яка дозволить США не вводити мита на її сталь і алюміній. Як повідомлялося, президент США підписав у четвер розпорядження про введення ввізних мит на сталь і алюміній в 25% і 10% відповідно, поклавши початок нової протекціоністської політики США і породивши страхи торговельної війни. При цьому, як заявив Білий дім, США допускають виключення з нових мит у випадку Канади, Мексики, а також інших країн, які переконають США, що їх продукція "більше не загрожує національній безпеці".

Джерело: День

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