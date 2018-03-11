У Берліні підпалили турецьку мечеть

У ніч на неділю, 11 березня, в Берліні троє молодих людей вчинили напад на турецьку мечеть в районі Райнікендорф: розбили вікно і влаштували там пожежу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Перехожі, які це побачили, викликали поліцію, проте правоохоронцям не вдалося затримати зловмисників. Пожежники загасили вогонь, але одне з приміщень мечеті повністю вигоріло. Поліція виходить з того, що йдеться про політично вмотивований злочин.

За день до цього в місті Лауффен-на-Neккарі в землі Баден-Вюртемберг також турецьку мечеть закидали "коктейлями Молотова". За даними поліції, поки не ясно, чи носить цей напад ісламофобський характер.