У ЦРУ підтримують зустріч Трампа і Кім Чен Ина

11 березня, 2018 - 21:23
Офіційні особи США підтримали рішення Президента США Дональда Трампа зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, заявивши, що цей крок був не для шоу, а для рішення проблеми, передає Reuters.
Про це повідомив директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео в програмі «Fox News Sunday».
«Президент Трамп не робить з цього театр. Він збирається вирішити проблему», - сказав Помпео.
При цьому Сполучені Штати очікують, що Північна Корея припинить всі випробування ядерної і ракетної зброї перед зустріччю.
Про це у неділю на прес-конференції заявив міністр фінансів Стівtен Мнучін.
Нагадаємо, що Швеція погодилась організувати історичну зустріч Трампа і Кім Чен Ина.
Джерело: День