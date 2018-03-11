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У ЦРУ підтримують зустріч Трампа і Кім Чен Ина

11 березня, 2018 - 21:23
Фото Reuters

Офіційні особи США підтримали рішення Президента США Дональда Трампа зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, заявивши, що цей крок був не для шоу, а для рішення проблеми, передає Reuters.

Про це повідомив директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео в програмі «Fox News Sunday».

«Президент Трамп не робить з цього театр. Він збирається вирішити проблему», - сказав Помпео.

При цьому Сполучені Штати очікують, що Північна Корея припинить всі випробування ядерної і ракетної зброї перед зустріччю.

Про це у неділю на прес-конференції заявив міністр фінансів Стівtен Мнучін.

Нагадаємо, що Швеція погодилась організувати історичну зустріч Трампа і Кім Чен Ина.

Джерело: День

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