У Флоренції більше 10 тисяч людей вийшли на марш проти расизму

В італійському місті Флоренція більше 10 тисяч людей узяли участь у ході проти расизму, яка була організована після вбивства громадянина Сенегалу Іді Дієне. Про це повідомляє газета La Repubblicа, передає "РБК-Україна".

Зазначено, що Дієне був вуличним торговцем. У поліції повідомили, що його застрелив місцевий житель на мосту Амеріго Веспуччі 5 березня. За даними газети, на марш вийшли представники сенегальській громади й численні жителі Флоренції, було багато сімей із дітьми, людей похилого віку і підлітків.

У заході також узяли участь політики, в тому числі мер Флоренції Даріо Нарделлі. Колона пройшла по центру Флоренції від площі Санта-Марія-Новела до моста Веспуччі і назад.

Захід пройшов мирно, констатує видання.

Нагадаємо, раніше, 8 березня, у Римі активісти української спільноти під стінами італійського парламенту вимагали чесного розслідування у справі арештованого нацгвардійця Віталія Марківа, який дев'ятий місяць перебуває під вартою у Мілані за підозрою у причетності до вбивства італійського репортера на Донбасі.