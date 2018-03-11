У ФРН завершив роботу Міжнародний туристичний ярмарок

52-й рахунком міжнародний туристичний ярмарок, що завершився у неділю у Берліні, побив попередні рекорди участі й відвідуваності.

Захід, найбільший подібний у світі, проходив з 7 березня, повідомляє Укрінформ.

"Майже на 5% більше пропозицій на ITB Berlin 2018 порівняно з попереднім роком і відмінні прогнози зростання на найближчі місяці", - рапортують організатори.

У цілому за минулий рік туріндустрія показала зростання на 6,5% проти 2016-го. Таких цифр не спостерігалося останні пару десятків років.

Щодо самої виставки, на ній працювали близько 110 тисяч професіоналів, відвідали її у 2 дні, відкритих для публіки, понад 60 тисяч осіб. Кількість експонентів - 10 тисяч - і країн-учасниць - 186 - стала рекордною. Традиційно в ITB Berlin взяла участь і Україна.