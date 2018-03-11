У Китаї голові держави дозволили перебувати при владі необмежений час

Депутати Загальнокитайський зборів народних представників проголосували за поправку до конституції КНР, яка надає право голові та віце-голові КНР перебувати при владі необмежений час. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сіньхуа.

Голова КНР зможе переобиратися кожні п’ять років без жодних обмежень. Крім того, у китайській конституції відтепер затверджено "розвиток соціалізму з китайською специфікою в нову еру".

На думку членів народних зборів внесені зміни відповідають духу часу.

Слід зауважити, що термін повноважень Сі Цзіньпіна на чолі держави мав закінчитися в 2023-му році.

Також в країні буде створено новий антикорупційний орган – Державний комітет з нагляду.

Нагадаємо, раніше центральний комітет комуністичної партії Китаю запропонував скасувати ліміт на два послідовних терміну для голови і віце-голови Китайської Народної Республіки.

Ці зміни стали першою поправкою до основного закону КНР за останні 14 років.