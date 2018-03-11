У Латвії російському шпигуну пред'явили звинувачення

Громадянинові Латвії, який займався шпигунством на користь Росії, пред'явили звинувачення. Про це повідомляє Delfi.

"Прокуратура Відземського судового округу пред'явила громадянинові Латвії звинувачення у шпигунстві на користь Росії, яке відбувалося в Алуксненському краю", - зазначається у повідомленні.

Поліція безпеки (ПБ) 26 лютого просила прокуратуру розпочати кримінальне переслідування за двома статтями Кримінального закону про незаконний збір відомостей, що не підлягають розголошуванню з метою передачі іноземній державі і про незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

Прес-секретар Генеральної прокуратури Айга Ейдука підтвердила, що звинувачення пред'явлено. Звинувачений свою провину визнає. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Прокуратура підтвердила, що шпигунство відбувалося на території Алуксненського краю.