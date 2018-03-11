У "Львівській політехніці" вшановуватимуть волонтерів

Захід, присвячений добровільній безкорисній суспільно корисній діяльності, що його проводитиме Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», відбудеться 14 березня. А мета його, за словами директора МІОКу Ірини Ключковської, – розповісти про гідних поваги людей, для котрих волонтерство стало і справою честі, й духовною потребою.

«Менш ніж за місяць до найбільшого християнського свята – Великодня, під час Великого посту, коли особливо актуальною є тема милосердя і любові до ближнього, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою організовує зустріч «Волонтерство як духовна потреба», яка зруйнує стереотипи про розчарування та зневіру», – зазначають у МІОКу.

Говорячи про важливість такого зібрання, Ірина Ключковська, зокрема, наголошує: «Треба себе запитати: «А чи я зробив стільки добра, скільки міг зробити?». І цитує Блаженнішого Любомира Гузара: «Ціль свободи є робити добро». Також – чинного Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, який в усіх своїх промовах теж просить творити добро.

Директор МІОКу особливо акцентує на тому, що, на щастя, в Україні та поза її межами є дуже і дуже багато людей, які відчувають духовну потребу допомагати, підтримувати, жертвувати. «Ними багатий український світ. Усюди, де є українець, є добра воля творити добро для ближнього, про яке постійно згадують наші патріархи», – говорить Ірина Михайлівна, додаючи, що одним із таких подвижників є Анна Хранюк – українка за походженням, відома громадська діячка, яка тривалий час викладала українську мову в Познанському університеті (Польща), а зараз вдається до активної волонтерської діяльності, підтримуючи сім’ї героїв Небесної Сотні, учасників АТО та потерпілих у війні з Росією.

Зрештою, волонтерство стало справою честі й духовною потребою не лише для Анни Хранюк – для тисяч людей, про що розповідатимуть учасники зустрічі – громадські діячі, волонтери, представники церкви з України та з-за кордону. До присутніх, зокрема, звернеться авторка поезії «Мамо, не плач, я повернусь весною» Оксана Максимишин-Корабель із Португалії.

Початок зустрічі «Волонтерство як духовна потреба», яка пройде у головному корпусі «Львівської політехніки» (аудиторія 204), – о 14.00.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото «Дню» надали у «ЛП».