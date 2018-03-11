У Німеччині планують пришвидшити депортацію біженців, - глава МВС

Майбутній міністр внутрішніх справ в уряді, який має бути затверджено на наступному тижні, Хорст Зеехофер представив план наведення порядку в країні, в тому числі і в питанні прийому біженців.

Про нього він розповів в інтерв'ю Bild.

"Ми хочемо залишатися космополітичною і ліберальною країною. Але коли мова заходить про захист громадян, нам потрібно сильна держава. Я подбаю про це", - пообіцяв голова Християнсько-соціального союзу, який незабаром залишить цю посаду.

Зеехофер, колишній прем'єр-міністр Баварії, яка на початку великої хвилі біженців в 2015 році зазнала найбільшого їх припливу, також зазначив, що "Баварія - один із найбезпечніших регіонів Європи, це має бути можливим для всієї Німеччини".

Головними складовими свого генерального плану він бачить, з одного боку, прискорення процедур надання притулку, з іншого, більш упорядковану депортацію тих, хто статус отримати не зможе. Зокрема, надання статусу має займати лічені місяці, а не триває роками, а кількість репатріацій "необхідно значно збільшити", заявив Зеехофер, зазначивши, що особливо це має стосуватися правопорушників і злочинців серед осіб, які шукають притулку. До таких осіб він має намір виявляти "нульову толерантність". Зеехофер планує розпочати втілення свого плану одразу після Великодня.