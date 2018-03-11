У Східній Гуті жертвами атак сирійської армії за 3 тижні стали більше тисячі людей

У Сирії більше тисячі мирних жителів були вбиті в результаті атак урядових сил на оплот опозиції у Східній Гуті. Про це повідомляє NHK World із посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини

Спостерігачі повідомляють, що за останні три тижні було вбито 1099 осіб, включаючи 227 дітей.

Крім цього, понад 4,3 тисячі осіб були поранені.

Повідомляється, що уряд Башара Асада за підтримки РФ активізував свій військовий наступ у Східній Гуті в середині лютого. У результаті було захоплено понад половину регіону.

В трансляції державного телеканалу засудили опозицію за використання людей в якості живого щита.

Нагадаємо, 10 березня спостерігачі повідомили, що війська президента Сирії Башара Асада відрізали від підконтрольного повстанцям регіону Східна Гута стратегічно важливі міста Дума і Харасті і захопили населений пункт Місраба.

Перед тим, 9 березня, у Сирії невеликі групи бойовиків почали залишати оточену урядовими силами підконтрольну повстанцям Східну Гуту.

Напередодні гуманітарні установи ООН і партнери Організації доставили в місто Дума в Східній Гуті допомогу, яку вони через обстріли не змогли розвантажити в понеділок.

Як повідомлялося, на початку березня бомбардування Східної Гути в Сирії не припинилося, незважаючи на резолюцію Ради Безпеки ООН із закликом до 30-денного перемир'я.