Україна до 2022 року зможе зменшити споживання газу на 5 млрд кубів, - Гройсман

Україна до 2022 року зможе зменшити споживання газу до 13 млрд кубів з 18 млрд кубів у 2017 році. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН.

“Енергоефективність просто мовою цифр. Скільки Україна споживала газу (населення, теплокомуненерго, бюджетні установи): 2014 рік — 24 млрд кубів; 2017 рік — 18 млрд кубів. Зменшили споживання газу на 6 млрд кубів за 3 роки. Прогноз на 2022 рік — 13 млрд кубів”, — повідомив Гройсман.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман прогнозував, що до 2020 року видобуток газу в Україні збільшиться до 20 мільярдів кубометрів на рік.