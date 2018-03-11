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Україна до 2022 року зможе зменшити споживання газу на 5 млрд кубів, - Гройсман

11 березня, 2018 - 15:24
Фото Reuters

Україна до 2022 року зможе зменшити споживання газу до 13 млрд кубів з 18 млрд кубів у 2017 році. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН.

“Енергоефективність просто мовою цифр. Скільки Україна споживала газу (населення, теплокомуненерго, бюджетні установи): 2014 рік — 24 млрд кубів; 2017 рік — 18 млрд кубів. Зменшили споживання газу на 6 млрд кубів за 3 роки. Прогноз на 2022 рік — 13 млрд кубів”, — повідомив Гройсман.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман прогнозував, що до 2020 року видобуток газу в Україні збільшиться до 20 мільярдів кубометрів на рік.

Джерело: УНН

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