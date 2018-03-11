Україна відкрила своє перше дипломатичне представництво в Чилі

У місті Сантьяго-де-Чилі відбулася урочиста церемонія відкриття Відділення Посольства України в Аргентинській Республіці в Республіці Чилі – першого українського дипломатичного представництва в Чилі. Це відбулося 10 березня, повідомили у прес-службі МЗС України.

Відкриваючи церемонію, від імені уряду Чилі виступив представник МЗС Чилі Маріо Луїс Сільва, який наголосив, що відкриття української дипломатичної місії є важливим етапом у розвитку двосторонніх українсько-чилійських відносин, оскільки дозволить надати новий поштовх розвитку взаємин в усіх сферах.

Як повідомили у прес-службі, у свою чергу, Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця також висловив переконання, що відкриття української установи сприятиме активізації співпраці між сторонами: "Враховуючи важливі реформи, які наразі відбуваються в наших країнах, тепер ми маємо додатковий інструмент інтенсифікації наших відносин — передусім, у торговельній, інвестиційній та науково-технологічній сферах, де існує значний потенціал для розвитку співпраці".

Окремо український високопосадовець подякував Республіці Чилі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в умовах російської агресії проти нашої держави.