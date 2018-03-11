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Україна виборола вже друге "золото" на зимовій Паралімпіаді-2018

11 березня, 2018 - 09:26
Фото 24 Канал

В рамках другого змагального дня Паралімпійських зимових ігор відбулися перші лижні перегони на турнірі. Про це у неділю, 11 березня, повідомляє УНН.

У лижній гонці на 15 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату не було рівних українцеві Максиму Яровому. Час 28-річного лижника 41:37 хвилини. Він на 43,7 с випередив американця Кноссена і на 51,9 с бронзового призера з Південної Кореї.

Інший представник України Тарас Радь (18-річний дебютант Паралімпіад) фінішував 7-м + 2:13,4 хв.

Примітно, що на минулих ПІ-2014 у Сочі Яровий виборював два "срібла" і одну "бронзу".

Нагадаємо, вчора, українці завоювали 5 медалей - 1 золото, 1 срібло та 3 бронзи. Зокрема, золоту медаль виборов Віталій Лук'яненко, який виграв біатлонний спринт на 7,5 км серед спортсменів з порушенням слуху.

Джерело: День

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